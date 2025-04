Conhecer Machu Picchu de trem em uma viagem dos sonhos?

Existem algumas formas de conhecer Machu Picchu, no Peru, que vão desde trilhas a pé até trajetos de trem com paisagens paradisíacas.

“O caminho de trem até Machu Picchu é imperdível. Durante a viagem você vai ver montanhas, riachos e muitos outras belezas naturais. Além disso, o passeio dentro do trem também conta com surpresas da tripulação, com danças típicas peruanas”, garante Lucas Carvalho, especialista em viagens e CEO da LC Turismo.

Segundo Lucas, em um único dia, você embarca no trem panorâmico com vistas absurdas dos Andes, além de encarar a subida até a cidade perdida dos Incas. “A viagem é uma aventura inesquecível e as saídas são diárias e acontecem todo o ano com diversos horários. Mas aconselhamos que o passeio seja feito com agências especializadas e com guias que entendem sobre o passeio”.

Para Lucas Carvalho, a viagem de trem é digna de uma paisagem de filme. “O trem oferece todo o conforto necessário para a viagem até uma das sete maravilhas do mundo moderno. Ver de perto um dos tesouros mais lendários da humanidade é um verdadeiro presente”.

Sobre a LC Turismo Machu Picchu

A LC Turismo é uma agência de passeios focada em brasileiros que querem conhecer os melhores e mais lindos lugares do mundo.

A empresa atua com um amplo portfólio de turismo para países como Chile, Peru, Argentina, México, Colômbia e mais recentemente Estados Unidos.

