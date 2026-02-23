Um caso impressionante foi relatado por 2 conselheiros tutelares de Americana esta semana. Thiago Colombo e Renata Fagionato foram a um barraco conferir a situação de uma denúncia e relataram o caso nas redes sociais.

Renata contou ao NM “Descemos ao barraco, só eu e o Tiago suplente, levei ele porque ele foi atender o pai no C.T.. Quando deixei a notificação, deram descarga em algum lugar e saiu uma água marrom quase no nosso pe, na porta do barraco que notifiquei”, contou.

Ela contou que ficou feliz porque na abordagem as pessoas em volta e duas relataram que o pai da criança já estava trabalhando e a bebê de 1 ano estava com uma mulher na casa dela que ele paga para cuidar.

A história é que a mãe abandonou os quando chegaram a Americana e que ele é um ótimo pai, mas a menina tem uma hernia grande na barriga, mas está sendo tratada com médico.

Falei para as mulheres avisar a ele para ir, porque pela denúncia o retorno vai ter que ser com a polícia.

Conselheiros sob pressão

A gente ta sofrendo bastante com as denuncias anonimas que pessoal faz por desavença entre adultos. Tem toda a ação conselheira e qd vamos aprofundando é denuncia falsa de visinho, de ex, de parente.

