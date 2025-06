Membros do Conselho de Defesa do Consumidor tomam posse em Sumaré

Os novos membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor (CONDECON) de Sumaré foram empossados na quarta-feira (11) em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal. O evento reuniu autoridades, representantes da sociedade civil e membros de diversas entidades que atuam na defesa dos direitos do consumidor no município.

A mesa de honra foi composta pelo secretário municipal de Controle Interno e Transparência, Alisson Chuma, que destacou o papel estratégico do conselho para o fortalecimento da cidadania e da relação entre o poder público e a população. “O CONDECON é um instrumento essencial para garantir que as demandas da sociedade sejam ouvidas e que os direitos do consumidor sejam respeitados e protegidos”, afirmou o secretário.

Participaram também da solenidade o secretário-adjunto da pasta, Carlos Henrique Serra, que ressaltou o compromisso da administração com a ética e a fiscalização, e o diretor do Departamento de Controle Interno, João Henrique Barbosa de Oliveira, que enfatizou a importância da integração entre as políticas públicas na área de defesa do consumidor.

Procon e defesa do consumidor

O coordenador executivo do PROCON Municipal, Samuel Guilherme da Silva, destacou a atuação conjunta entre os órgãos. “Trabalharemos de forma articulada para assegurar que os direitos dos consumidores sejam garantidos, promovendo ações efetivas em todas as esferas”, declarou.

O novo conselho é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, incluindo membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Associação Comercial e Industrial de Sumaré (ACIAS), do Conselho das Sociedades Amigos de Bairros de Sumaré (CONSABS), do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), além de integrantes das secretarias municipais de Educação, Desenvolvimento Econômico, Finanças e Governo.

