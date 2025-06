Santa Bárbara d’Oeste passa a contar com uma nova formação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. O órgão, regulamentado pela Lei Municipal nº 4466, de 24 de julho de 2023, conheceu seus novos integrantes no dia 16, após reunião realizada no Centro de Estudos e Cultura Ambiental, sede da Secretaria de Meio Ambiente.

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural tem como objetivo estabelecer diretrizes para a política agrícola municipal, promovendo a integração dos vários segmentos do setor agrícola, vinculados à produção, comercialização, industrialização, transporte, entre outros assuntos.

No biênio 2025-2027 a presidência do órgão será ocupada por Kadu Cardoso, diretor de Serviços Urbanos da Secretaria de Meio Ambiente, que terá como vice-presidente José Sans e como secretário Antonio Lopes.

“Atendendo diretrizes do prefeito Rafael Piovezan temos planejado, coordenado e executado novas políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário em Santa Bárbara d’Oeste. O nosso objetivo é ampliar ainda mais a importância deste setor para a economia local, com a geração de emprego e renda, visando a qualidade de vida da população rural e urbana do Município”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.

