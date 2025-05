O Conselho Municipal de Saúde de Americana (Comsaude) abriu inscrições para a eleição dos novos membros que vão compor o colegiado no biênio 2025–2027. O processo democrático é uma ferramenta essencial de participação popular e controle social, permitindo que diferentes segmentos da sociedade contribuam diretamente para a construção e fiscalização das políticas públicas de saúde no município.

A composição do Comsaude segue o critério de paridade definido pelo Sistema Único de Saúde (SUS): 50% dos assentos são destinados a representantes dos usuários, 25% a trabalhadores da saúde e 25% a gestores e prestadores de serviços.

Podem participar do processo eleitoral entidades e instituições legalmente constituídas em Americana, que devem indicar um representante titular e um suplente. As inscrições vão até 15 de junho de 2025 e podem ser feitas presencialmente na sede do conselho (Rua Anhanguera, nº 80, Centro) ou pelo e-mail [email protected].

O processo eleitoral será realizado em três etapas, sempre na sede do conselho, das 9h às 10h:

– 16 de junho – eleição dos representantes dos usuários do SUS

– 17 de junho – eleição dos trabalhadores da saúde

– 23 de junho – eleição de gestores e prestadores de serviços

A relação das entidades aptas a participar e demais informações estão disponíveis no Diário Oficial de Americana, pelo link: https://www.americana.sp.gov.br/download/diarioOficial/4hm83x3xuz.pdf.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destaca a importância do processo para a gestão participativa do SUS no município. “O fortalecimento dos conselhos de saúde é essencial para uma gestão pública mais transparente, eficiente e democrática. A eleição do Comsaude é um convite para que a sociedade civil participe ativamente das decisões que impactam diretamente a vida da população.”

O presidente do Comsaude, Márcio Yokota, reforça o papel fiscalizador e propositivo do conselho. “O Comsaude é a ponte entre a população e o poder público. É nesse espaço que ouvimos as demandas da comunidade, acompanhamos os serviços públicos de saúde e colaboramos para que as ações sejam mais eficazes e justas. Por isso, é fundamental que os cidadãos se mobilizem e participem do processo eleitoral.”

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (19) 3462-5456 ou pelo e-mail [email protected].