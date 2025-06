Setor da construção gera mais de 3.400 vagas de emprego na RMC em 2025

O setor da construção já passa de 3.400 vagas de emprego geradas na Região Metropolitana de Campinas em 2025. Os dados são do Caged (Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados), um sistema que monitora mensalmente a movimentação nos postos de trabalho.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o setor da construção realizou 23.131 contratações contra 19.669 demissões. Dessa forma, o saldo de vagas foi de 3.462 empregos nas 20 cidades da região.

O resultado demonstra que o nível de emprego da construção civil continua aquecido. Isso porque, em 2024, o balanço entre admissões e desligamentos apontou a geração de 4.755 postos de trabalho no setor na região.

A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) avalia que a abertura de empregos deve continuar em alta em 2025. Essa projeção leva em conta que os lançamentos feitos pelas construtoras em 2023 e 2024 garantem atividade nos canteiros por até três anos.

“Nosso processo produtivo é longo. Então, a tendência é que o mercado de trabalho do setor continue aquecido”, explica Ieda Vasconcelos, economista-chefe da CBIC. Além disso, as obras de infraestrutura também têm refletido positivamente no nível de emprego do setor.

Construtoras

O momento positivo é confirmado por empresas da região. A construtora Sousa Araujo, por exemplo, já contratou 143 novos funcionários em 2025. Desse total, 15 foram admitidos para atuar nas cidades da região de Campinas. A construtora conta com empreendimentos em Sumaré, Hortolândia, Campinas, Jaguariúna, Itatiba e Nova Odessa.

Segundo a construtora, as admissões são reflexo do maior volume de lançamentos e obras. “Vamos lançar 5 mil unidades habitacionais até o fim do ano e estamos com 8 mil em andamento, chegando a 38 canteiros de obras. Então foi necessário fazer contratações para aumentar o nosso quadro”, disse a gerente de recursos humanos, Janaina de Sousa.

A Sousa Araujo ocupa hoje a 17a posição no ranking Intec, que aponta as construtoras do país com maior metragem executada no ano. Por conta dessa expansão, a busca por mais profissionais segue aquecida. A empresa está com 92 vagas de emprego abertas em quatro regiões do estado de São Paulo.

