Presidente Léo da Padaria confirmou que valor acrescido anualmente será incorporado ao orçamento do Legislativo para a obra estimada em R$ 20 milhões

A construção da sede própria da Câmara Municipal de Americana, no bairro Jardim Terramérica, vai custar R$ 3 milhões anuais no orçamento da Prefeitura. O presidente do Poder Legislativo, vereador Léo da Padaria (PL), disse que o repasse adicional será feito pelo Poder Executivo para contribuir com os aproximadamente R$ 20 milhões estimados da obra.

O valor a mais será incorporado ao duodécimo, o montante do orçamento municipal anualmente reservado para custeio de gastos do Poder Legislativo, incluindo obras, manutenção, pagamento de servidores e dos subsídios aos vereadores. Léo da Padaria confirmou a informação em entrevista ao Liberal nesta quarta-feira (21).

Por lei, o Executivo pode repassar até 6% da receita recebida para a Câmara e a tratativa realizada junto ao prefeito Chico Sardelli (PL) e secretários da administração é que seja transferido um percentual maior para garantir os R$ 3 milhões a mais.

Repasse

A tradição dos últimos anos é a Câmara Municipal não utilizar todo o repasse e devolver parte do dinheiro aos cofres municipais. Segundo Léo da Padaria, uma comissão da Casa de Leis estima que a nova sede custará cerca de R$ 20 milhões, demandando mais do duodécimo.

Os membros integrantes da comissão nomeada para este fim trabalham com possibilidade de construção convencional ou pré-moldada e paga de forma parcelada. Léo admite que não é possível construir a sede em um ano, sendo necessário pelo menos três anos ou mais.

O objetivo é deixar de pagar aluguel pelo atual prédio, que fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, custando R$ 55,5 mil por mês. Neste ano, o repasse do Poder Executivo ao Legislativo será de R$ 41,8 milhões.

No final do ano passado, os vereadores aprovaram um projeto de lei do prefeito para doar ao Poder Legislativo uma área de 10 mil metros quadrados – entre as ruas Francisca Coral Chiquinho, Pedro Nicoletti, Laudelino Basseto e Luiz Plácido Massochetti, no Terramérica – para construção da sede.