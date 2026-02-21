A construção do CETI (Centro de Educação e Terapia Infantil) avança em Santa Bárbara d’Oeste. Projeto inovador voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista, deficiências e outros casos que demandam investigação diagnóstica, o CETI é implantado entre as ruas Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva, no Jardim Batagin.

Os serviços de alvenaria avançam, já com a construção de laje do prédio. Com mais de 600 m² de área construída, o CETI contará com sete consultórios, duas salas de atendimento e estrutura completa para atender cerca de 600 crianças em contraturno escolar, com atividades educacionais e terapêuticas integradas, além de área disponível para estacionamento, garantindo conforto e acessibilidade às famílias.

Unidade

A unidade contará com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, neuropediatras, entre outros profissionais. Essa estrutura permitirá um atendimento personalizado e integrado, com foco no desenvolvimento pleno das crianças.

“O CETI é um dos projetos mais bonitos e importantes da nossa história, transformando o cenário da educação em Santa Bárbara d’Oeste. Com essa estrutura, vamos qualificar ainda mais a nossa rede, reunindo o esforço das nossas equipes de Educação e de Saúde”, disse o prefeito Rafael Piovezan.