Consulta pública para elaboração do PPA em Americana vai até 10 de junho

Os moradores de Americana que querem contribuir com sugestões para a elaboração do Plano Plurianual para o período de 2026 a 2029 têm até o dia 10 de junho para participar da consulta pública aberta pela Secretaria de Fazenda. O formulário para as sugestões está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), em banner na página inicial.

O exercício de 2025 traz o início de um novo processo orçamentário, que começa com a elaboração do PPA 2026-2029. O plano reúne um conjunto de ações que deverão ser executadas pela Prefeitura nos próximos quatro anos.

“A consulta pública irá contribuir para que a população ajude a gestão municipal a identificar as áreas que necessitam de mais atenção e colaborar com novas sugestões para um constante aperfeiçoamento dos programas de governo, possibilitando a construção de um orçamento voltado ao desenvolvimento social e econômico sustentável do município, proporcionando maior efetividade e dinamismo à gestão pública”, afirma a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Ao participar, o cidadão deve preencher os campos com informações pessoais, como nome, CPF e endereço, escolher até três áreas que entenda que sejam prioritárias e fazer alguma sugestão de obra ou serviço que considera essencial para a cidade.

Além do PPA, o Executivo também deve encaminhar ao Legislativo, até 30 de abril, o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2026. O prazo para envio do projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) do próximo exercício termina em 30 de setembro.

O projeto de lei será encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até 30 de abril, mas as sugestões que forem recebidas posteriormente serão apresentadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) do próximo exercício.

