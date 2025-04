Consumo e produção responsáveis, artigo

Artigo de opinião- O problema fundamental da economia baseia-se na ideia de que os recursos do planeta são escassos, ou seja, limitados, frente a necessidades humanas ilimitadas. Nesse contexto, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, estabelecido na Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), busca assegurar padrões de consumo e produção sustentável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nesse viés, é imperioso que, em um mundo em que recursos naturais são explorados de maneira demasiada, repensemos a forma de como produzimos, como consumimos e como descartamos bens e serviços. Dessa forma, o ODS 12 propõe uma mudança de pensamento coletivo e individual, incentivando práticas que respeitem e garantam a qualidade de vida das próximas gerações.

Nessa perspectiva, é inegável mencionar a importância de implementar dos três “r”s da ecologia para a produção e consumo responsáveis: trata-se de reduzir, reciclar e reutilizar. Essas três práticas estão diretamente ligadas ao ODS 12 haja vista que o consumo e a produção devem ser responsáveis sabendo que os recursos são escassos e devem ser aproveitados da melhor forma. Reduzir consumos desnecessários, reciclar insumos e reutilizar objetos são práticas que, embora brandas, ao logo prazo, far-se-ão muito importantes para a conservação do meio ambiente e do planeta em que vivemos.

Nessa conjuntura, o ODS 12 propõe uma reflexão sobre os hábitos que se afastam da lógica de em “extrair, produzir, consumir e descartar”, trazendo uma superação à produção desenfreada e nefasta ao Planeta Terra. A mudança de hábitos começa no escopo doméstico a priori, todos devem fazer a sua parte e, concomitantemente a isso, as empresas e indústrias devem atender às demandas do ODS, haja vista que trazem benefícios em dois sentidos: o primeiro é claro: a minimização dos impactos ambientais e o segundo: trata-se da seletividade dos consumidores ao optarem por produtos mais sustentáveis e empresas que adotem políticas de consumo e produção responsáveis.

Portanto, promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo é um desafio que requer o comprometimento de governos, empresas e cidadãos. O ODS 12 propõe uma mudança profunda nos modos de vida modernos, incentivando escolhas mais conscientes e responsáveis ao produzir e consumir.

Das metas apresentadas pela ONU, destacamos a de reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial. Atualmente, quase um bilhão de pessoas vivem com insegurança alimentar e um terço dos alimentos produzido está indo para o lixo. Outra meta, até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

A mudança começa em nós!

É isso!

Artigo por

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano

Paulo Henrique Barbosa

Estudante de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Leia + sobre partidos política regional