Os moradores de Americana terão, a partir de junho, a conta de água e esgoto aumentada em 5,07%, conforme resolução da Ares-PCJ, agência reguladora dos serviços de saneamento na região. A novidade foi publicada pela Prefeitura no Diário Oficial do município, nas edições do último sábado (8) e desta segunda-feira (12). No ano passado, a tarifa ao consumidor já havia subido 20,06%, enquanto os demais serviços reajustadas em 4,5%.

O reajuste teve parecer favorável da Ares-PCJ e aprovação, na última quinta, do CRCS (Centro de Regulação e Controle Social) de Americana, composto por representantes da administração municipal e de entidades da cidade.

Segundo o Poder Executivo, a atualização dos valores tem como objetivo “garantir o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, com base em critérios técnicos e legais”. Os novos valores somente serão praticados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) 30 dias após a publicação da resolução, de acordo com a resolução.

Cobrança mínima

A cobrança mínima de água e esgoto de uma residência normal será elevada de R$ 27,22 para R$ 28,60 – o volume mínimo cobrado em Americana é de 6 metros cúbicos (m³) de água consumidos por mês. Também houve reajuste de 5,48% no custo dos demais serviços prestados pelo DAE, como ligações de água e emissões de certidões.

A autarquia comunicou o seguinte: “O DAE ressalta que, após as análises da Ares-PCJ, baseadas no ciclo tarifário anual, foram aplicados os índices inflacionários para reajustar as tarifas de água e esgoto e dos serviços públicos. A correção da inflação é necessária para ajustar os preços e manter os serviços e investimentos na cidade”.

Ao falar a respeito do reajuste anterior, o DAE apontou que “tem investido na construção de novos reservatórios na cidade para garantir a reservação de água, assegurando o abastecimento da população”. O departamento citou as obras dos reservatórios do São Vito e Parque Gramado, que estão em fase final. Ao todo, a autarquia investiu R$ 8.459.000 nas duas estruturas. Cada uma armazenará 2,1 milhões de litros de água.

A autarquia também está executando ações visando ao combate das perdas de água, com a elaboração do Plano de Ação para o Controle de Perdas no Sistema de Abastecimento.