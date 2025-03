Contas de 2024 do Consimares são aprovadas

O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), de Nova Odessa, presidiu na quarta-feira (26) a assembleia que aprovou as contas de 2024 do Consimares – Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC (Região Metropolitana de Campinas), ainda quando o órgão regional era presidido pelo ex-prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni. O Conselho Fiscal já havia aprovado as contas do Consórcio do exercício de 2024 em reunião realizada no dia 12/03.

A assembleia aconteceu na sede do consórcio, em Nova Odessa, e contou com prefeitos e representantes das 7 cidades que integram o Consimares, fundado há 16 anos para viabilizar soluções conjuntas para a destinação do lixo na região. São elas Nova Odessa, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, que juntas produzem cerca de 700 toneladas/dia de lixo comum.

“Esse consórcio engloba 7 cidades, que fazem esse trabalho muito importante na questão da destinação do lixo e da Coleta Seletiva aqui na nossa região. Assumi a presidência do Consimares no início do ano para ampliarmos ainda mais esse trabalho em defesa do Meio Ambiente e de um futuro mais sustentável para nós e nossos filhos e netos”, afirmou o perfeito Leitinho, atual presidente do consórcio, logo após o encerramento da assembleia.

Leitinho destaca papel essencial nas contas

Leitinho destacou novamente o papel essencial do Consimares na efetivação de ações regionais visando a diminuição do volume de lixo destinado atualmente para aterros, o aumento dos índices de reciclagem e a viabilização de uma ultramoderna Central de Processamento Término de Resíduos que vai transformar o que não pode ser reciclado em energia elétrica.

“Tivemos um ano muito bom. Nosso consórcio tem um nome e uma presença fortes no Brasil, então tivemos várias visitas e participações em eventos externos para demonstrar nossos avanços. Neste início de 2025, estamos reforçando esse papel juntamento com os novos prefeitos, e vamos continuar participando e demonstrando o trabalho do Consimares em todo o Brasil – inclusive indo ao encontro a Programa Integra Resíduos do Estado de São Paulo, anunciado pelo Governo nesta semana”, avaliou o superintendendo do órgão intermunicipal, Mimo Ravagnani.

“Nosso consórcio já adiantado em relação aos outros consórcios de resíduos, porque já temos um projeto robusto e viável para a destinação final dos rejeitos, que é o da Central de Tratamento com geração de energia, bem como nossa iniciativa de ampliação da Coleta Seletiva nos nossos municípios, que é o Recicla Junto Consimares, que tem a cooperação da Ambipar”, completou o engenheiro.

Também foi informado aos presentes, pela equipe do Consimares, que o novo e totalmente equipado galpão para a Coopersonhos, a cooperativa de recicladores de Nova Odessa, deve ser inaugurado já no próximo mês de abril, ampliando consideravelmente a cidade de reciclagem de lixo na cidade. O projeto social de geração de renda para recicladores está sendo beneficiado também pelo Projeto Recicla Junto do Consórcio, em parceria com a Ambipar Environment e a Prefeitura local.

