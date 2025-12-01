Os contribuintes com débitos com a Prefeitura e o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana têm até o dia 12 de dezembro para aderir ao Refis 2025, programa da administração municipal com condições especiais para regularização de dívidas, com descontos significativos em juros e multas.

“As condições de negociação em 2025 são as melhores já estabelecidas na história do município. É muito importante que o contribuinte que esteja em débito com Americana analise a sua situação e busque esclarecimento junto à administração municipal para possibilitar a regularização de sua dívida com condições que lhe serão bastante favoráveis”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

O programa prevê desconto de 100% em juros e multas para pagamento à vista; 90% para quitação em até seis parcelas; 70% para parcelamentos entre 7 e 24 parcelas; 50% entre 25 e 48 parcelas; e 30% entre 49 e 60 parcelas.

Para quem possui dívidas superiores a R$ 480 mil, o Refis oferece ainda uma modalidade estendida, com parcelamento em até 96 vezes e desconto de 20% – exclusivamente sobre juros e multas.

Podem ser negociados débitos como IPTU, ISS, taxas diversas e multas inscritas em Dívida Ativa. Dívidas com o DAE também podem ser renegociadas diretamente com a autarquia. ITBI e multas de trânsito não fazem parte do programa, pois possuem legislação própria.

Os interessados podem fazer o pedido de negociação da seguinte forma:

– Plataforma Americana Inteligente, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br);

– Pessoalmente na Unidade de Arrecadação, localizada no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 85 – Centro, ou na sede do DAE, na Rua dos Estudantes, 333 – Vila Cordenonsi, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

– Link direto para a página do Refis: www.americana.sp.gov.br/campanha/refis

Balanço

Até 21 de novembro, a Prefeitura já negociou R$ 35,7 milhões, sendo R$ 15,5 milhões pagos à vista e R$ 20,1 milhões parcelados. Desde julho, o programa registrou 2.954 pedidos via 1Doc e 15.180 atendimentos presenciais.

“É muito importante para todos que as dívidas sejam negociadas. Para os contribuintes, pois restabelece sua condição de adimplência com sua cidade, e para o Município, que terá recuperada parte de sua arrecadação, o que pode viabilizar melhorias na gestão pública como um todo. A prorrogação do prazo representa uma última chance de adesão ao programa, considerando que algumas condições especiais de parcelamento são exclusivas deste Refis”, reforça a secretária de Fazenda, Simone Bruno.