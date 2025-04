A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Gestão de Convênios, recebeu nesta segunda-feira (28) a visita de representantes da Prefeitura de Cosmópolis: a gerente de Convênios, Adriana Montes, e a engenheira Andressa Leitz. Elas foram recepcionadas pelo secretário da pasta, Vinícius Zerbetto, que apresentou as experiências e um panorama geral do trabalho desenvolvido na captação de recursos para a realização de obras e serviços em Americana, tanto internamente como junto a órgãos federais e estaduais.

“Americana tem se tornado referência nesse assunto, o que atrai cidades interessadas em seguir os protocolos técnicos para a assinatura de convênios. Isso é fruto dos projetos implementados com agilidade pela administração do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, revertendo em melhorias para o cidadão”, destacou o responsável pela pasta.

Durante o encontro, Zerbetto fez uma explanação sobre a dinâmica de trabalho da secretaria de Americana, incluindo as relações com o Legislativo e a tramitação dos processos que são revertidos em convênios.

“É importante conhecer a base política e ter proximidade com as autoridades”, salientou o secretário, que reiterou, ainda, o trabalho desenvolvido junto às demais pastas municipais. “É necessário trazer os técnicos de cada pasta para trabalharmos em conjunto, como em uma ramificação, aperfeiçoando o processo”.

As representantes da Prefeitura de Cosmópolis agradeceram a recepção. Com a experiência, pretendem melhorar os fluxos internos dos setores em que atuam, bem como agilizar o andamento dos processos do município.

Além de Cosmópolis, a Secretaria de Gestão de Convênios de Americana já recebeu a visita de representantes de outros municípios, como Votuporanga, Valinhos, Osasco, Iacanga, Laranjal Paulista, Brotas, Nova Odessa, Sumaré, Tangará da Serra (MT) e Guaxupé (MG).