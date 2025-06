Cooperados se emocionam com novo galpão da Coopersonhos em Nova Odessa

Muita emoção- “A gente fazia a coleta, a triagem, achada que ia vir um bom salário no final do mês, mas vinha a enchente e a gente perdia tudo. Muitas somos mães, dependíamos daquela renda para pagar o aluguel. Mas a história mudou, hoje a gente inicia uma nova realidade. Agora teremos um trabalho digno e um salário melhor, seremos reconhecidos”, afirmou Noêmia Firmino, presidente da cooperativa, na inauguração da nova Central de Triagem da Coopersonhos Nova Odessa. O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira (30/05/2025) e reuniu dezenas de pessoas no galpão, no Parque Industrial Fritz Berzin.

A cooperativa de recicladores de Nova Odessa é a quinta beneficiada pelo Projeto “Recicla Junto”, uma parceria do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC) com a multinacional novaodessense Ambipar Environment. A mudança de endereço, reforma dos equipamentos e capacitação pessoal foi viabilizada com patrocínio da CBA, Dow e Tetra Pak, além de uma parceria com a ONG Espaço Urbano.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) ressaltou novamente a relevância social e ambiental da parceria das prefeituras da região, através do Consimares, com a Ambipar e as cooperativas beneficiadas. “É um orgulho para nós termos uma empresa tão engajada como a Ambipar em Nova Odessa, que traz soluções ambientais em mais de 40 países. Ainda mais um projeto social como este, das franquias sociais. É isso que queremos, um planeta melhor para nossos filhos e nossos netos”, afirmou.

Leitinho coletor

Lembrando que ele próprio chegou a coletar materiais recicláveis quando adolescente para ajudar na renda familiar, o prefeito também agradeceu o trabalho e o empenho dos próprios cooperados.

“Parabéns pela história de cada um de vocês, eu me sinto orgulhoso de estar aqui entregando esse galpão maravilhoso, limpinho para vocês, para trazer dignidade e reconhecimento para o trabalho que vocês fazem pela nossa cidade, que é fundamental para o nosso meio ambiente”, completou Leitinho.

“É muito bom ver nosso pessoal uniformizado, trabalhando em um ambiente limpo e organizado. Com certeza aqui eles poderão aumentar o processo de reciclagem e, assim, aumentar a renda e levar mais dignidade para suas famílias. Contem com o apoio da Prefeitura”, acrescentou o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho).

Também estavam presentes os vereadores Oséias Jorge (presidente da Câmara) e Paulo Bichof, o secretário de Meio Ambiente do Município, Rafael Brocchi, além de executivos da Ambipar e do Consimares e dezenas de convidados.

O projeto antes da emoção

Em 18 meses de iniciativa, as cinco cooperativas beneficiadas pelo projeto foram a Coopersonhos, a Recico Plast e a Juntos Somos Fortes, de Santa Bárbara d’Oeste, a Águia de Ouro, de Hortolândia, e a Juntos Somos Fortes de Monte Mor, Capivari e Elias Fausto.

No total, são 94 profissionais da reciclagem atendidos. Naquelas que já estavam em plena operação nos moldes de “franquia social” da Ambipar, a renda média dos cooperados subiu de R$ 1.234,52 para R$ 2.075,66 (um aumento de 68%). Mesmo antes da inauguração desta sexta e da operação plena no novo endereço, o pessoal da Coopersonhos já está fazendo, em média, R$ 1.516,00 por mês.

Segundo a equipe técnica da Ambipar responsável pelo projeto, cooperativa novaodessense foi desenvolvida através de capacitações técnicas e intercâmbios de experiências nas frentes de eficiência produtiva, governança, educação ambiental e comercialização de materiais. Também passou pela mudança de espaço e recebeu a revitalização e implantação do modelo de franquia social.

Neste período de projeto, a Coopersonhos já recuperou 209 toneladas de recicláveis. Mas a capacidade do novo equipamento é para até 1.200 toneladas por ano de materiais processados e recuperados graças à coleta seletiva pontual na cidade.

Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP