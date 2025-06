De “casa nova”, a Coopersonhos de Nova Odessa promove na próxima semana, de 09 a 13 de junho de 2025, sua 1ª Campanha de Coleta de Eletrônicos – o chamado “lixo tecnológico”, altamente poluente, mas de muito valor agregado para os profissionais de reciclagem. O recebimento de eletrônicos inutilizados vai de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h. Inaugurada no último dia 30 de maio, a nova Central de Triagem da cooperativa de recicladores está situada na Rua José Francisco da Silva, nº 200, no Parque Industrial Fritz Berzin – entre o Laboratório ADV e a Garagem Municipal.

Podem ser descartados diretamente na Coopersonhos celulares velhos, tablets, notebooks, computadores, TVs, impressoras, chuveiros, cabos, brinquedos e qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. Obviamente, qualquer outro tipo de material reciclável também pode ser entregue diretamente no novo galpão da Coopersonhos, para ser imediatamente separado, triado, pesado e embalado para reciclagem.

“É só o morador que quiser contribuir passar lá com a gente e deixar seu material, que vamos estar recolhendo e encaminhando para reciclagem. Resolvemos fazer essa campanha porque muita gente tem esse tipo de material e não consegue fazer a destinação correta, e muitos não sabem que recebemos também o lixo eletrônico”, explicou afirmou Noêmia Firmino, presidente da cooperativa.

“Inclusive, podem ser descartados os eletrodomésticos também. E depois vamos fazer a triagem e a comercialização desses materiais, gerando renda para os nossos cooperados. As pessoas podem nos trazer outros tipos de materiais também, como plásticos, livros, cadernos, ferro etc”, acrescentou a profissional de reciclagem.

Já lâmpadas, pilhas e baterias usados não podem ser recebidos pela cooperativa, e devem ser descartados pelo usuário nas caixas de logística reversa espalhadas em estabelecimentos comerciais e supermercados da cidade.

“Recicla Junto”

A Coopersonhos de Nova Odessa é a quinta cooperativa beneficiada pelo Projeto “Recicla Junto”, uma parceria do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC), prefeituras e a multinacional novaodessense Ambipar Environment.

A mudança de endereço, reforma dos equipamentos e capacitação pessoal foi viabilizada com patrocínio da CBA, Dow e Tetra Pak, além de uma parceria com a ONG Espaço Urbano. A Prefeitura paga o aluguel e fornece o caminhão com motorista para o trabalho diário.

Em 18 meses de iniciativa, as cinco cooperativas beneficiadas pelo projeto foram a Coopersonhos, a Recico Plast e a Juntos Somos Fortes, de Santa Bárbara d’Oeste, a Águia de Ouro, de Hortolândia, e a Juntos Somos Fortes de Monte Mor, Capivari e Elias Fausto.

No total, são 94 profissionais da reciclagem atendidos. Naquelas que já estavam em plena operação nos moldes de “Franquia Social” da Ambipar, a renda média dos cooperados subiu de R$ 1.234,52 para R$ 2.075,66 (um aumento de 68%). Mesmo antes da inauguração desta sexta e da operação plena no novo endereço, o pessoal da Coopersonhos já está fazendo, em média, R$ 1.516,00 por mês. A tendência é que, no novo endereço, essa renda suba ainda mais.

Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP