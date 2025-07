O coordenador técnico da equipe americanense de natação, Fábio Cremonez, foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira da modalidade, que disputa duas competições internacionais no mês de agosto. A Natação Americana tem apoio da Secretaria de Esportes da Prefeitura.

Entre os dias 10 e 14 de agosto, a Seleção participa dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai. Já no período de 19 a 24 de agosto, a equipe disputa o Campeonato Mundial Júnior, na cidade de Otopeni, na Romênia.

“No Pan-Americano serei um dos treinadores responsáveis, enquanto no Mundial serei o head coach, responsável por toda a logística e pela base da Seleção. As duas competições são grandes oportunidades de intercâmbio, principalmente o Mundial Júnior, que terá congressos técnicos, onde será possível a troca de informações com treinadores de outros países. Essa convocação é muito importante para trazer uma experiência nova para Americana”, comentou Cremonez.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, também celebrou a convocação. “A convocação do Fábio é motivo de muito orgulho para o esporte americanense. Demonstra a qualidade dos profissionais que temos e o quanto a nossa estrutura esportiva está em sintonia com os mais altos padrões do esporte, além de servir de inspiração para os jovens atletas que sonham em alcançar o alto rendimento”, destacou.