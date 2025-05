O vereador Felipe Corá (PL) estuda se aceita o convite para vir candidato a deputado estadual pelo novo partido União UP no ano que vem. Próximo do deputado federal e ‘capo’ Maurício Neves (PP), FC disse estar magoado com o PL e que não teme perder o mandato para ser candidato a deputado no ano que vem.

Reeleito no PL de Bolsonaro e Rafael Piovezan em 2022, Corá voltou a virar adversário do prefeito neste começo de segundo mandato. Mas o União UP tem um problema a resolver na cidade. O candidato a vice de Dr José no ano passado Fontes Filho também é do partido, tem o pai vereador e estaria estudando voltar a ser candidato- foi em 2018 e 2022.

Corá, votos e risco

FC estreou na política barbarense com 973 votos em 2020 e não era visto como nome ‘Top 10’ para a eleição 2024, mas conseguiu sair bem e garantir a cadeira quase dobrando a votação- foram 1824 votos.

Agora Corá diz que vai correr o risco que não quis correr em 2022. “Se o PL não me der legenda, eu saio do partido, independente de perda de cadeira na câmara”, disse.

