Implantado há um ano no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, o Cordão de Girassol tem contribuído para um atendimento mais inclusivo e humanizado. A iniciativa beneficia pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência auditiva, algumas deficiências intelectuais, entre outras condições, facilitando a comunicação e promovendo um ambiente acolhedor.

O uso do cordão permite que pacientes sinalizem a necessidade de atenção especial, facilitando uma abordagem mais direcionada por parte da equipe de saúde. Isso estimula o uso de diferentes estratégias de comunicação, tornando a interação mais eficiente e compreensível.

“O Cordão de Girassol representa mais do que uma ferramenta de identificação: simboliza nosso compromisso com a equidade no atendimento e o respeito às diferenças. A ação reforça o papel do SUS como sistema inclusivo e humano, em que cada pessoa é vista em sua integralidade. Parabenizo toda a equipe pelo trabalho exemplar em prol da acessibilidade e da dignidade no cuidado com o próximo”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“O fitilho de inclusão tem sido essencial para garantir respeito e escuta qualificada. Essa identificação melhora a experiência do paciente e fortalece a relação de confiança com os profissionais. A iniciativa promove o atendimento prioritário a pessoas com deficiências ocultas ou não aparentes, refletindo nosso compromisso com a dignidade e o respeito a todos os cidadãos”, afirmou o diretor Ruy Santos.

No primeiro ano, 127 pacientes utilizaram o Cordão de Girassol, que se consolidou como símbolo de acolhimento dentro da instituição. “Observamos avanços significativos na comunicação entre profissionais e pacientes, o que tem contribuído para uma experiência mais humanizada. Celebramos esse marco com o compromisso de continuar aprimorando a iniciativa e ampliando ações de inclusão e acessibilidade”, afirmou o diretor técnico, José Carletti Júnior.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.