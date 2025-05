Corinthians eliminado na Sulamericana após derrota (0-1)

Não deu pro Corinthians. O Timão foi eliminado na noite desta terça-feira na Copa Sulamericana.

O alvinegro foi derrotado na Argentina pelo Huracán pelo placar mínimo e teve que torcer contra o América de Cali, o que também não deu certo.

Jogadores, comissão e torcedores foram informados logo após o apito final que o América de Cali havia empatado no fim, contra o Racing (URU). Com os dois resultados, o Timão caiu para a terceira posição do Grupo C, sendo eliminado da Copa Sul-Americana.

Dorival Jr nega desinteresse do Corinthians

Nas redes sociais, a torcida do Corinthians criticou a postura do time, que deu apenas dois chutes ao gol do goleiro Meza. Para muitos torcedores, faltou mais atitude e interesse pela partida.

Apesar dos questionamentos, o técnico Dorival Jr rebateu a ideia em coletiva de imprensa após a eliminação. “Teoricamente colocamos a melhor equipe para jogar a Sul-Americana, então não dá para dizer em desinteresse geral de todos. Ao contrário, nossa preocupação era a nossa passagem nessa fase“, iniciou.

