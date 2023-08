Corinthians empata com Goiás (1-1) no finalzinho

O Corinthians empatou com o Goiás no finalzinho

da partida e perdeu uma boa chance de se distanciar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Timão ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Goiás, em plena Neo Química Arena, em confronto direito pela 21ª rodada do torneio.

Os visitantes saíram na frente com Guilherme, de pênalti, aos 13 minutos do segundo tempo. Os mandantes buscaram o empate aos 37, com Maycon, que anotou o 500º gol da história do estádio corintiano.

Com o resultado, o Alvinegro estacionou na 13ª colocação, com 25 pontos, quatro a mais que o Santos, que abre o Z4 e ainda joga nesta rodada, contra o Atlético-MG, fora de casa. O Esmeraldino, por sua vez, está em 15º, com 24.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time visita o Estudiantes-ARG nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das quartas de final do torneio. Na ida, os paulistas venceram por 1 a 0.

Já o próximo desafio pelo Brasileirão será no domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras. O Derby, válido pela 22ª rodada, será na Neo Química Arena. No sábado, às 16 horas, o Goiás recebe o Internacional.

