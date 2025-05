O Corinthians tropeçou diante do América de Cali em um jogo crucial pela Copa Sul-Americana na noite da última 3°feira, 06. O confronto, realizado na Neo Química Arena, terminou em um empate de 1 a 1, resultado que deixou o time brasileiro em uma posição delicada no Grupo C da competição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Memphis Depay foi o responsável por abrir o placar para o Corinthians ainda no primeiro tempo. No entanto, o América de Cali conseguiu igualar o marcador logo no início da segunda etapa, com um gol de Navarro.

Corinthians mal, mas São Paulo bem

O São Paulo, quando o assunto é o Grupo 4 da Libertadores, sobra na turma. Nesta terça-feira, 6/5, foi até Lima, no Estádio Alejandro Villanueva, e venceu os donos da casa por 2 a 0. O jogo foi válido pela 4ª rodada da fase de grupos. André Silva, no primeiro tempo, abriu o placar.

E o mesmo André Silva, no finzinho da etapa final, ampliou. Ferreirnha ainda teve um gol anulado diante do Alianza, que terminou com dez (Garcés expulso).

Com este resultado, o São Paulo chegou aos dez pontos, disparado na liderança. O vice-líder é o Libertad-PAR (seis pontos), seguido por Alianza (4) e Talleres-ARG (zero). Assim, caso na quinta o Libertad tropece contra o Talleres, o São Paulo ao menos assegura o segundo lugar e terá vaga garantida nas oitavas de final antecipadamente.

Leia + Sobre todos os Esportes