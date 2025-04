Corinthians passa fácil pelo Vasco (3-0) e mostra força

O Corinthians bateu o Vasco por 3 a 0 na tarde noite deste sábado e mostrou força neste começo de Brasileirão.

Yuri Alberto e Memphis marcaram os gols do Timão ainda no primeiro tempo. O alvinegro paulista havia empatado na Primeira rodada e os cariocas haviam vencido o Santos.

O gol final saiu no finalzinho do jogo em uma trapalhada do goleiro que acertou a cabeça do zagueiro e gol contra.

Um fato diferente do jogo foi o retorno às transmissões de futebol de Galvão Bueno depois de mais de dois anos. Ele transmitiu o jogo pela Prime Video e teve confusão no começo com ausência do narrador.

Corinthians vai buscar recuperar na Sula

O Corinthians volta a jogar agora na 3a feira contra o América de Cali pela Sul Americana na Colômbia.

