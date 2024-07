Corinthians perde em Minas (2-1) na estreia do returno

O Corinthians foi derrotado pelo Atlético Mineiro em Belo Horizonte na noite deste domingo.

O Timão segue com 19 pontos e vê a vantagem para ficar fora do Z4 mais arriscada. Ele está 1 ponto na frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Leia + Sobre todos os Esportes

O Galo abriu o placar com Hulk aos 32′ do primeiro. Ainda na 1a etapa o alvinegro empatou, com gol de Yuri Alberto.

O jogo seguia empatado até os 40′ do segundo. Mas os mineiros voltaram a ficar na frente com novo gol do craque Hulk.

Corinthians na Copa do Brasil

O Timão volta a jogar na quarta-feira. O jogo da volta acontece em Itaquera contra o Grêmio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP