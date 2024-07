Corinthians vence Criciúma de virada na Arena

O Corinthians bateu o Criciúma, pela 17ª rodada do Brasileirão 2024 na noite desta terça-feira.

E de virada, o Timão voltou a vencer, pelo placar de 2 a 1, somando pontos importantes na tabela da competição. Os gols foram marcados por Romero e Cacá, ambos no segundo tempo.

Com a vitória, o Corinthians chega a 15 pontos e dá um bom passo para fugir da zona de rebaixamento do Nacional. Isso pode acontecer na próxima rodada, que ocorre no próximo domingo (21), quando visita o Bahia, em Salvador.

Primeiro tempo

Jogando com o uniforme ‘all-black’, o Timão iniciou a partida se impondo e indo para cima do Criciúma. Com mais volume de jogo e posse de bola, o Alvinegro executava passes com qualidade no campo de ataque. Aos oito minutos, Romero recebeu na entrada da área e tentou a batida, que explodiu na zaga adversária.

Estreando na meta do Coringão, Hugo Souza fez uma grande defesa, aos 13 minutos, após um chute na pequena área de Barreto. A defesa do paredão alvinegro levantou a Fiel nas arquibancadas da Neo Química Arena.

Outro estreante da noite, Alex Santana arriscou de fora da área, aos 22 minutos, a bola subiu e foi pra fora.

O Corinthians teve mais uma grande oportunidade. Aos 29 minutos, Romero enfiou para Yuri Alberto que chegou batendo, o goleiro Gustavo fez a defesa.

Aos 33, Hugo arriscou de fora da área e passou muito perto do gol, a bola desviou na defesa o suficiente para ir para escanteio. Três minutos depois, outra grande oportunidade: Garro fez um excelente passe para Yuri Alberto, que de costas para o gol, ajeitou para Romero chegar batendo, a bola foi pra fora.

Aos 40 minutos, o Criciúma abriu o placar na Neo Química Arena. De fora da área, Claudinho chutou, a bola desviou em Cacá, impossibilitando a defesa do goleiro Hugo Souza.

O Timão buscou a reação: aos 43 minutos, com Rodrigo Garro cobrando uma falta fechada e o goleiro Gustavo mandou para escanteio.

O árbitro deu três minutos de acréscimo e após o tempo extra, a primeira etapa foi encerrada.

Segundo tempo

Aos dois minutos da segunda etapa, Arthur Caíke chutou de fora da área e Hugo Souza fez a defesa, jogando para escanteio. No lance seguinte, Wilker cabeceou e novamente o camisa 1 espalmou.

Gol do Corinthians!! Aos oito minutos, Wesley fez o passe de calcanhar para Hugo, o lateral do Timão avançou até a linha de fundo e cruzou na área para Romero finalizar de primeira, com a perna direita e empatar a partida.

Após o gol, o Timão mexeu pela primeira vez: saiu Wesley para a entrada de Igor Coronado.

Coronado entrou com vontade. Em sua primeira participação no jogo, aos 11 minutos, arriscou de fora da área e a bola saiu pelo canto direito do goleiro da equipe catarinense.

Virada do Timão!! Aos 16 minutos, Rodrigo Garro levantou na área e Cacá cabeceou para o fundo das redes, 2 a 1!



Cacá fez o gol da virada do Timão. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Aos 33 minutos, mexida dupla do Timão: saíram Matheuzinho e Rodrigo Garro e entraram Félix Torres e Ryan. E aos 39, a última mexida: saiu Romero para entrada de Fagner.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo.

Fim de jogo na Neo Química Arena, o Corinthians vence e soma mais três pontos no Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão volta à campo no próximo domingo (21), às 16h, quando encara o Bahia em Salvador, pela 18ª rodada da competição nacional.

