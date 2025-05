Corinthians vence e afunda Santos (1-0)

O Corinthians recebeu o Santos e venceu o jogo na tarde deste domingo. Yuri Alberto foi o autor do único gol do jogo (revisado pelo VAR). Com apenas uma vitória, o alvinegro praiano amarga a zona de rebaixamento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O primeiro tempo foi dominado pelo time da Vila Belmiro, que perdeu duas chances claras de gol, mas não conseguiu abrir o placar.

O Timão voltou mais ativo e com alterações para a segunda etapa. O lateral esquerdo do Santos foi expulso depois do 1o gol do Corinthians. Mas o Timão teve gol anulado no final da partida, de novo de Yuri Alberto. A arbitragem revisou o lance e marcou falta ainda na defesa do mandante.

Mais Corinthians

O Timão volta a jogar no meio de semana na Copa do Brasil. A equipe do técnico Dorival Jr recebe o Novorizontino depois de ter vencido no jogo de ida.

Leia + Sobre todos os Esportes