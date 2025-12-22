A PM atendeu caso de violência doméstica com agressor preso no Jardim Santa Terezinha

O 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou, no domingo (21), duas ocorrências distintas em Sumaré, envolvendo violência doméstica e furto, que resultaram na prisão dos autores e na condução das partes ao Plantão Policial do município.

O caso de maior gravidade ocorreu no bairro Jardim Santa Terezinha, onde a Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo marido com socos na cabeça e empurrões, informando ainda que não se tratava do primeiro episódio de agressão, mas que apenas nesta ocasião decidiu procurar ajuda policial.

O autor confirmou que houve discussão e alegou que o desentendimento teria começado durante uma comemoração relacionada à vitória do Corinthians, após exigir a chave de seu veículo, que estaria em posse da esposa. Diante do relato da vítima e dos fatos constatados, o agressor foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Furto

Já no período da tarde, no Jardim Bela Vista, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento quando visualizou um indivíduo em fuga pela Rua Joaquim Inácio Valente, sendo perseguido por populares. Após cerco policial, o suspeito foi abordado e confessou ter praticado furto de fiação elétrica em uma empresa localizada nas proximidades.

Segundo o homem, ele abandonou o material subtraído ao ser surpreendido por um vigilante e tentou fugir para evitar a detenção. O responsável pela empresa foi localizado e confirmou o crime. O suspeito também foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.