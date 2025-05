Um Toyota Corolla com placa clonada foi ‘parado’ este sábado no jardim dos Lírios em Americana. A ação da Gama aconteceu após o veículo ser ‘flagrado’ pelo sistema CSI de câmeras inteligentes.

O ‘novo’ dono do carro disse aos GMs que tinha pago R$ 80 mil no veículo, tenho entregue outro carro de entrada e ‘financiado’ o restante.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Abaixo a resenha da Gama emitida este domingo

A equipe se encontrava em Operação Azul Marinho pelo bairro Jd Dos Lírios momento e recebeu informação através do CSI da guarda municipal, dando conta de que um veículo TOYOTA COROLLA de cor prata e placas GHL 2A04 teria sido captado por câmeras inteligentes do sistema muralha digital.

Indicando ser supostamente “clonado”, haja vista que um veículo de mesmas características e emplacamento havia sido captado também pelo sistema de câmeras no municipio de ANGRA DOS REIS/RJ, foi iniciado o patrulhamento com vistas, inicialmente o veículo não fora localizado,.

Entretanto o CSI localizou no banco de dados de ocorrência um endereço envolvendo o mesmo emplacamento. Deslocando-se ao local, verificou-se tratar de um condomínio de apartamentos, situado na Rua Hugo Beraldo nº 115 e acionando a portaria o controlador de acesso indicou como proprietária do veículo a moradora do apartamento A03, senhora como JOSI SDB.

Questionada acerca do veículo, de imediato levou os agentes até o referido e procedendo busca veicular nada de ilicito fora localizado, entretanto, as identificações de chassi e numeração de vidros são compatíveis exibindo o nº 9BRBD3HE3J0354197, quando acoplado o equipamento haster de propriedade da Guarda Municipal apontou que as identificações de fabricas eram divergentes.

Exibindo a numeração de chassi 9BRDD3HEXK0445856. Em pesquisas nos sistemas policiais utilizando o chassi exibido no módulo do veículo, retornou a informação de que aquela numeração pertenceria a um veículo de mesmas caracteristicas produto de ROUBO ocorrido em 09/11/204 na capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme BOPC/RJ 0013432.

Pagou R$ 80k no Corolla

Ela alegou que adquiriu o veículo no Estado do Paraná, da pessoa de AUGUSTO (não se recorda sobrenome), trocando mensagens através do aplicativo WhatsApp utilizando o n (44) 98419 1476, tendo o vendedor desde o início a cientificado de que o veículo seria proveniente de leilão. Ela pagou pelo veiculo a quantia de R$ 80 mil, tendo entregue um veículo Fiat Pulse no valor de R$ 50 mil e pagaria 10 parcelas de R$ 3 mil pela quitação.

Diante dos fatos, o veículo foi conduzido juntamente com a motorista a unidade policial, onde a autoridade policial foi cientificada acerca dos fatos, e deliberou pelo presente registro, bem como pela apreensão do veículo e que fosse encaminhado ao pátio no município de Cosmópolis onde será submetido a perícia e comprovação da existência de adulteração do veículo ou do módulo e verificação da licitude ou não do automóvel conforme BOPC HE9865/2025 já JOSIANE foi ouvida e liberada.

Mais notícias da cidade e região