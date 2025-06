imagem de arquivo

O Corpo de um homem foi encontrado em condomínio de SB. O cadáver foi encontrado por volta das 9h no conjunto de chácaras Recanto das Andorinhas, zona rural da cidade.

DATA: 30/06/2025

HORA: 08h55min

LOCAL:

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

EQUIPE: 03

🚓VTR 145

*SÍNTESE:

Uma equipe da GCM, em patrulhamento nas proximidades do conjunto de chácaras denominada Recanto das Andorinhas, recebeu informações de um ciclista que havia uma pessoa caída em aparente estado de óbito pela área rural da Estrada da Areia Branca. Os patrulheiros confirmaram a informação e localizaram o cadáver de um homem, trajando camisa preta, bermuda jeans e chinelos já em estado de decomposição. A autoridade policial responsável pelo Primeiro Distrito Policial foi comunicada, a Polícia Científica acionada. Comparecendo no local o Perito Criminal e o Fotógrafo Criminal que periciaram o corpo. E posteriormente foi removido até o IML de Americana pelos agentes funerários da Funerária Araújo. Fatos apresentados no Primeiro Distrito Policial para registro. Obs: que até o término dessa ocorrência o corpo ainda não havia sido identificado.

Mais notícias da cidade e região