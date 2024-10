Corpo de homem encontrado na represa de Americana

O corpo de um homem foi retirado no começo da tarde desta terça-feira da represa de Salto Grande em Americana.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros da cidade por volta das 13h30. Foi registrado como caso de ‘Encontro de cadáver’.

Mais notícias da cidade e região

A ocorrência foi no acesso da Avenida Jose Ferreira Coelho, “Barco Escola”, com o cadáver sendo localizado aproximadamente 500 metros rio acima, margem esquerda, Praia dos Namorados.

Quantidade de bombeiros: 05

Abaixo o histórico do encontro do corpo na represa em Americana

As Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ocorrência de retirada de cadáver em local de difícil acesso dentro da água, segundo solicitante que estava em um grupo de pescadores as margens da represa na praia dos namorados, se deparam com um corpo masculino, adulto sem identificação, boiando e já em avançado estado de decomposição, equipe dos bombeiros realizaram todo procedimento de retirada do cadáver e foi deixado aos cuidados do policiamento, e em local seguro para futura perícia e encaminhamento aos órgãos responsáveis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP