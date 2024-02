Em meio à jornada do empreendedorismo, parar e desacelerar pode parecer perda de tempo, especialmente em negócios na área da saúde, mas essa prática permite, na verdade, uma melhor análise sobre as suas estratégias, promovendo ajustes necessários para um caminho mais sustentável e eficaz.

Ao desacelerar, os empreendedores têm a oportunidade de considerar aspectos fundamentais, como inovação, qualidade do serviço e bem-estar da equipe. É um investimento no equilíbrio, garantindo que as decisões sejam tomadas com maior clareza e alinhamento de valores.

O Seminário “Saúde & Negócios” traz uma proposta importante para os participantes com a palestra de Luis Barbudo, Fitness Manager, criador do podcast “Pare, Escute, Ajuste” e instrutor de Mind & Body, Pilates, Yoga e Mindfulness, chamada “Pare, escute e ajuste: soluções para os desafios da vida”.

A palestra irá proporcionar insights valiosos sobre a importância de observar o ambiente e identificar os ajustes necessários para aumentar a produtividade e melhorar os resultados.

Desacelerando para Acelerar

Luis Barbudo é reconhecido por sua abordagem única no universo fitness, integrando conceitos de mindfulness e bem-estar em suas práticas diárias. Sua palestra irá demonstrar aos empreendedores a importância de fazer pausas estratégicas, destacando como a desaceleração pode ser a chave para identificar oportunidades de crescimento e aprimoramento pessoal e profissional.

“Saúde e Negócios”: O seminário multidisciplinar:

O seminário “Saúde & Negócios” será um evento interdisciplinar realizado de forma gratuita online que irá trazer contribuições de diversas áreas de conhecimento para ajudar a ampliar a produtividade de empreendedores, especialmente os voltados à área da saúde. Ele será realizado gratuitamente no dia 24 de fevereiro, das 12:00h às 17:00h (horário Brasil) no link (CLIQUE AQUI).

Se você é um empreendedor ou profissional da área da saúde interessado em aumentar a sua produtividade, não perca a palestra de Luís Barbudo e dos demais participantes no seminário “Saúde & Negócios” que irão trazer temas de áreas como medicina, empreendedorismo, RH, Yoga, pedagogia, entre outros.

—

Luís Barbudo

Fitness Manager no Hyatt Regency Hotel e Sheraton Cascais Resort, ⁠Co-Fundador LS Trust (Empresa de Consultoria de Bem-Estar B2B), ⁠Criador do podcast “Pare, Escute, Ajuste”. Instrutor Mind & Body, Professor de Pilates, Yoga e Mindfullness. Profissional consciente que procura promover o bem-estar através do exercício do corpo e mente. Com mais de duas décadas na indústria do fitness, o seu foco é agora a liderança de equipas para fazerem exatamente o que fazia: influenciar comportamentos que promovam o equilíbrio integral do ser humano.

