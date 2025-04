Corpo é encontrado no bairro Triunfo, em Nova Odessa

Corpo e ação da Guarda- A GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa realizou a “Operação Feriado Prolongado” entre a Sexta-Feira Santa (18) e o Feriado de Tiradentes (21). O resultado foi a abordagem de aproximadamente 70 veículos e o recolhimento de dois deles por irregularidades em documento.

Corpo em decomposição

Na segunda-feira à tarde, uma equipe da GCM foi acionada para verificar uma ocorrência no Parque Residencial Triunfo. No local, foi localizado um corpo humano já em estado de decomposição, aparentemente do sexo masculino e sem sinais visíveis de violência.

Segundo o comando da Guarda Municipal, a Perícia Técnica da Polícia Civil foi acionada ao local, e todos os procedimentos legais em situações como esta foram devidamente adotados. O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade e segue agora sob investigação da Polícia Judiciária paulista.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a mobilização durante o “feriadão” foi direcionada a pontos considerados críticos quanto aos riscos de abusos por parte dos condutores, perturbação do sossego público e transtornos ao trânsito em geral.

Desta vez, a ação concentrou-se principalmente na área central da cidade, com destaque para a Avenida João Pessoa e a Praça dos Três Poderes – onde muitas famílias aproveitam os feriados e finais de semana para passear com seus filhos e deixá-los brincar na Pista Municipal de Skate e no playground do gramado em frente ao Paço Municipal.

Operação

A Operação contou com a atuação integrada das quatro equipes de policiamento da GCM, que realizaram fiscalizações em pontos estratégicos com uso de etilômetro (bafômetro) e sonômetro (decibelímetro). “Aproximadamente 70 veículos foram fiscalizados durante a blitz, resultando no recolhimento de dois automóveis por irregularidades documentais ou administrativas”, salientou o secretário da pasta, coronel Carlos Fanti.

“Durante todo o período da operação, não houve registro de ocorrências criminais na área coberta, garantindo a manutenção da ordem, da segurança e do sossego público”, completou o experiente oficial da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Seu secretário-adjunto, Silvio Natal, lembrou também que a GCM de Nova Odessa “dispõe hoje de um sistema moderno de consultas, com acesso a bancos de dados criminais e às plataformas do Ministério da Justiça e da Polícia Rodoviária Federal, ampliando a eficiência das ações operacionais”.

“Quero parabenizar novamente nossos guardas, que entendem a filosofia por trás do trabalho da Gestão Municipal e da Secretaria de Segurança na área de combate aos abusos e manutenção do sossego, e que demonstraram novamente nesse final de semana seu compromisso com a nossa sociedade”, finalizou Cabo Natal.

No final de março, o Município já havia “fechado o cerco” ao abuso do volume de som automotivo e infrações de trânsito em geral, com a realização de uma “Operação Integrada” conjunta com a Fiscalização de Trânsito e PM (Polícia Militar) em diversos “pontos sensíveis” de Nova Odessa. Naquela ocasião, foram aplicadas 14 autuações, e uma habilitação vencida foi apreendida. Atuaram na ação de domingo um total de 12 agentes, com 8 viaturas da GCM, Trânsito e PM.

