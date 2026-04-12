Evento organizado pela Prefeitura de Hortolândia faz parte do calendário das comemorações oficiais pelos 35 anos da cidade

A Corrida dos Migrantes, prova de rua organizada pela Prefeitura, um dos eventos oficiais do calendário de comemoração do aniversário de Hortolândia, terá as inscrições abertas no dia 24 de abril, a partir das 10h. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, serão disponibilizadas 1.600 inscrições. Deste total, 1.200 são para corrida 6k e 400 para caminhada 4k. A Corrida dos Migrantes acontecerá dia 24 de maio seguindo o mesmo trajeto da edição de 2025 com largada na avenida Panaíno, à partir das 7h30.

“São milhares de participantes e as inscrições costumam ser encerradas em poucas horas, portanto, é importante os competidores ficarem atentos. Hoje, nossa cidade é presença garantida nos circuitos de corridas de rua graças ao desenvolvimento modernizado, inteligente e planejado das ruas e avenidas ao longo dos anos. Em Hortolândia esporte é qualidade de vida e temos, gratuitamente, para todas idades e gostos”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.