Couro sintético: como cuidar de sapatos, botas e tênis

Com a queda das temperaturas, os calçados de couro sintético voltam a ganhar espaço nos looks de inverno. Mocassins mais pesados, botas de cano médio e tênis com acabamento brilhante aparecem como escolhas práticas e estilosas para os dias frios. Além do estilo, o material se destaca por ser mais acessível, fácil de limpar e uma opção cada vez mais procurada por quem evita produtos de origem animal.

A tecnologia dos sintéticos evoluiu bastante nos últimos anos. Hoje, é possível encontrar versões que imitam com perfeição o couro legítimo, tanto no toque quanto na aparência. Isso tem impulsionado a presença do material em coleções de calçados de inverno, inclusive em marcas que antes trabalhavam apenas com couro natural. Mas, apesar da resistência, o couro sintético também precisa de cuidados.

O uso constante, a umidade e o contato com sujeira ou resíduos das ruas podem desgastar o material, deixando manchas, marcas e aquele aspecto opaco. A boa notícia é que dá para manter o brilho e a durabilidade dos calçados com produtos simples que muitas pessoas já têm em casa. Pensando nisso, especialistas de Cif indicaram um passo a passo de como usar um único produto para limpar mocassins, botas e tênis de couro sintético para a chegada do inverno.

5 passos de como limpar sapatos de couro sintético no inverno

1. Remova a sujeira excedente

Antes de aplicar qualquer produto, retire toda sujeira solta do sapato. Use um pano seco ou uma escova de cerdas macias para limpar a poeira, a terra e qualquer resíduo seco. Isso evita que a sujeira se espalhe ao passar o produto e facilita a limpeza.

2. Aplicação de produto específico para couro sintético

Para limpar superfícies delicadas como couro sintético, o ideal é usar produtos específicos que garantem eficácia sem danificar o material. Evite soluções caseiras que podem ressecar ou manchar.

Uma boa opção é o Cif Limpeza Milagrosa, que além de ser eficaz na limpeza do couro sintético, também pode ser usado em mais de 100 tipos de superfícies*. Não é preciso diluir! Basta aplicar o produto em um pano limpo e levemente úmido. Esse cuidado é essencial para espalhar o produto de forma uniforme e evitar o excesso de umidade, preservando a integridade do material.

3. Não esfregue!

Passe o pano com o produto por toda a superfície do sapato com movimentos suaves e circulares. Para mocassins, botas ou tênis, atenção para limpar todas as áreas, incluindo a borda da sola de couro sintético, onde a sujeira pode acumular com facilidade. O Cif Limpeza Milagrosa atua removendo a sujeira, deixando o couro sintético limpo e pronto para o uso.

4. Remoção do excesso

Após a limpeza, utilize um pano limpo e apenas umedecido com água para retirar o excesso de produto do couro sintético. Esse passo evita que resíduos fiquem acumulados no sapato, o que pode deixar o material pegajoso ou com aspecto opaco.

5. Secagem natural

Nunca use secadores, sol direto ou fontes de calor para secar seus sapatos. Deixe secar naturalmente, em local arejado e à sombra. Isso preserva a integridade do couro sintético, evitando ressecamento, rachaduras e perda do brilho.

*CONSULTE LISTA DAS SUPERFÍCIES EM WWW.CIFLIMPADORES.COM.BR.

Sempre TESTE EM UMA ÁREA NÃO VISÍVEL ANTES DE USAR. Leia e siga o modo de uso que consta no rótulo do produto. Não aplique os produtos em superfícies quentes. Para superfícies em contato com alimentos, enxágue abundantemente com água limpa, após a limpeza.