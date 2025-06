Covabra no inverno aposta em vinhos, queijos e feijoada

Covabra news– Estudos indicam que, durante os meses mais frios, há um aumento na busca por alimentos mais substanciosos e bebidas quentes. Segundo uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP, há uma tendência de maior ingestão calórica no outono e inverno, refletindo mudanças nos hábitos alimentares da população brasileira.

Essa mudança no comportamento do consumidor é percebida no Covabra Supermercados. Na temporada de inverno, as categorias mais consumidas na rede são queijos especiais, vinhos, feijão preto e ingredientes para feijoada, como defumados e salgados suínos.

“Outras categorias que aumentam a procura são chás, cafés e chocolates. Temos uma variação positiva de vendas nesse período, com as categorias citadas crescendo em média 25% a 30% nesse período de Inverno”, afirma Mariana Constantini, gerente de trade-marketing do Covabra.

Atento a essa tendência, o Covabra Supermercados lança mais uma edição do Festival de Inverno, reunindo ofertas especiais até 30 de junho nos itens mais desejados pelos clientes para os dias frios. “O inverno desperta um desejo por refeições mais elaboradas, e os clientes estão dispostos a investir em produtos sofisticados para jantares especiais, encontros entre amigos e noites de fondue ou filmes. É uma temporada de maior apelo gastronômico, na qual a procura por produtos de valor agregado cresce de forma significativa”, complementa Mari Constantini.

Para facilitar a experiência de compra, todas as lojas contarão com ambientação temática, incluindo materiais aéreos, forrações e comunicação visual nas entradas e pontos naturais dos produtos. Os principais produtos serão destacados em locais estratégicos das lojas, garantindo mais conveniência aos clientes.

O festival também terá ofertas especiais divulgadas nos tabloides e espaços internos das lojas, com descontos exclusivos nos produtos participantes. Nas redes sociais, influenciadores irão compartilhar ofertas, receitas e dicas gastronômicas.

Simultaneamente ao Festival de Inverno, o Covabra Supermercados dá continuidade à Feira de Vinhos e Sabores, que percorre as 12 cidades do interior paulista onde a rede está presente. Durante o evento, o cliente pode degustar queijos e vinhos, além de aproveitar ofertas imperdíveis.

Sobre o Covabra

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) foi fundada em Limeira, interior de São Paulo, em 1989. Destacou-se por implantar um novo conceito de supermercado na região e por ser pioneira no uso de tecnologia com leitores ópticos em todos os seus caixas, promovendo mais eficiência e economia para os consumidores.

Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré (SP), com 13 mil m² de área construída, otimizando a logística e garantindo um abastecimento ainda mais eficiente para suas lojas.

Comprometida com a segurança alimentar e a sustentabilidade, a rede Covabra também passou a adotar práticas alinhadas ao RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos), criado pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados). O programa garante a rastreabilidade dos alimentos, monitorando aspectos como resíduos de agrotóxicos e fornecendo informações que auxiliam na seleção consciente de produtores e fornecedores.

Atualmente, a rede Covabra conta com 21 lojas em 12 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 4 mil funcionários e oferecendo aos clientes uma ampla variedade de produtos, com foco na qualidade, segurança e economia.

