CPFL Energia sorteia 1 ano de conta grátis para quem usa Pix

Entre os meses de abril e julho de 2025, clientes residenciais das distribuidoras da CPFL Energia poderão ganhar um ano de conta de energia grátis, limitado a R$250 por mês, ao pagar suas contas via PIX e concorrer a prêmios instantâneos de até R$ 500.

Para participar da promoção “Quero Conta Premiada CPFL” o cliente deve se cadastrar no site e aceitar o regulamento.

Durante o período da campanha, cada conta paga com PIX gera um número da sorte, garantindo a participação no sorteio do prêmio principal. Para aumentar suas chances de concorrer a prêmios instantâneos, o cliente pode também optar por receber sua conta por e-mail e realizar a atualização de seus dados.

“Queremos tornar o dia a dia do cliente cada vez mais prático e ágil, oferecendo autonomia na hora de pagar a conta de energia. Atualmente mais de 3 milhões de clientes já utilizam o PIX para pagamento e a nossa expectativa com a promoção é incentivar cada vez mais pessoas a utilizar meios digitais”, explica Gustavo Uemura, diretor Comercial da CPFL Energia.

Ao todo, 60 clientes serão contemplados com um ano de conta de energia grátis. Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal e os contemplados serão divulgados no site da promoção.

Como participar?

Os interessados devem acessar o hotsite https://contapremiadacpfl.com.br, informar o CPF, selecionar o endereço vinculado à conta de energia, preencher os dados pessoais e aceitar o regulamento.

Para concorrer, é necessário:

Ser cliente residencial das distribuidoras da CPFL Energia e estar com as contas de energia em dia durante todo o período da ação;

Pagar a conta de energia via PIX;

Aceitar receber as próximas contas de energia com QR Code PIX

A ação é válida para consumidores residenciais dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, atendidos pelas distribuidoras CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 112 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.

