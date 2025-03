– Com o aumento dos casos de dengue no Estado de São Paulo, a CPFL Paulista reforça seu compromisso com a saúde pública e inicia uma ação para apoiar os municípios no combate ao mosquito Aedes aegypti. Durante a leitura do consumo de energia, os leituristas da concessionária farão uma inspeção visual externa, sem entrar nos imóveis, para identificar possíveis focos do mosquito, como acúmulo de água parada em terrenos baldios e calhas visíveis. As informações serão registradas digitalmente nos equipamentos utilizados para leitura e enviadas às prefeituras, permitindo uma atuação mais rápida e direcionada das equipes de saúde.

A iniciativa se baseia na ampla cobertura territorial dos profissionais, que percorrem 100% dos imóveis atendidos pela CPFL Paulista em menos de 30 dias – um prazo significativamente menor do que o tempo normalmente necessário para uma inspeção completa pelos órgãos municipais.

“Nossa equipe está presente diariamente em todos os bairros das cidades atendidas, o que nos permite contribuir com um mapeamento rápido e eficiente de possíveis focos do mosquito. Ao compartilhar essas informações com as prefeituras, ajudamos a direcionar as ações de combate à dengue para os locais que realmente precisam de atenção”, explica Talita Pinotti, Gerente de Serviços e Relacionamento com o Cliente da CPFL Paulista.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo já registra mais de 300 casos de dengue para cada 100 mil habitantes, configurando uma epidemia. E fevereiro desse ano foram contabilizados 134 mil casos prováveis da doença, levando o governo a decretar recentemente emergência sanitária no estado.

