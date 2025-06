CPFL Paulista incentiva denúncia anônima contra fraudes e furtos de energia

www.cpfl.com.br/fraude No Dia Mundial do Denunciante, a CPFL Paulista, uma das distribuidoras do Grupo CPFL Energia, reforça junto à população a importância das denúncias anônimas contra fraudes e furtos de energia. O objetivo é mobilizar os clientes para contribuírem com o combate às ligações clandestinas e à manipulação de medidores – práticas ilegais que oferecem riscos, aumentam a possibilidade de acidentes e prejudicam a confiabilidade do sistema elétrico. De forma totalmente anônima, os clientes podem denunciar irregularidades por meio do app CPFL Energia e site

Com pena de um a até quatro anos de detenção, os atos de furtar ou fraudar energia estão previstos no Código Penal e são responsáveis diretos por sobrecarregar as redes de energia, tornando o sistema mais suscetível a interrupções e podendo provocar curtos-circuitos, incêndios e até mesmo acidentes fatais.

“Vale destacar que, além dessas consequências, quem comete esse tipo de fraude também terá que arcar com as tarifas correspondentes ao período do roubo, além de riscos de processos judiciais e boletins de ocorrência registrados contra o fraudador e o usuário da fraude. Outro ponto importante é que os prejuízos gerados por essas chamadas “perdas comerciais” acabam pesando no bolso de todos os consumidores. Isso porque, segundo determina a agência reguladora, esses custos são repassados à tarifa da distribuidora durante as revisões tarifárias, explica Gustavo Uemura, diretor Comercial da CPFL Energia.

Visando combater as fraudes e furtos de energia, as distribuidoras do Grupo CPFL vem investindo em tecnologias de ponta que melhoram a assertividade em campo na detecção de problemas. Dentre os investimentos estão softwares e inteligência artificial para monitoramento do consumo dos clientes em tempo real, bem como a instalação de redes elétricas antifurtos e equipamentos de monitoramento em unidades com alta reincidência de fraude. Além disso os eletricistas dedicados a inspeções estão cada vez mais especializados e munidos de equipamentos tecnológicos que trazem mais eficiência a detecção de irregularidades.

www.cpfl.com.br/fraude Combinado aos investimentos que vem sendo realizados continuamente pela companhia, Uemura ressalta a importância da colaboração dos clientes em denunciar possíveis irregularidades. “É fundamental que a população tenha consciência que se trata de um crime e que toda sociedade pode ser prejudicada por vizinhos e comerciantes que estejam furtando energia”, explica. Os canais exclusivos para as denúncias anônimas são o aplicativo CPFL Energia e o site

Resultados expressivos

Ao longo de todo ano de 2024, o Grupo CPFL recuperou 11,9 GWh de energia desviada ilegalmente em toda a sua área de concessão provenientes de denúncias realizadas. O valor seria suficiente para atender o consumo de 59,5 mil instalações residenciais durante um mês.

O diretor Comercial da CPFL Energia explica que parte desses resultados foram possíveis com o apoio de clientes que contribuíram com denúncias anônimas. “Em 2024, somente na área de concessão da CPFL Paulista, recebemos mais de 37 mil denúncias”, afirma Uemura. Até o fim de 2025, a projeção da distribuidora é receber até 55 mil denúncias de fraudes e furtos de energia.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 112 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.