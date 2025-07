A CPFL Paulista, distribuidora de energia na região de Campinas, vem ampliando os seus investimentos em iniciativas focadas na recuperação da energia desviada ilegalmente nos municípios que pertencem a sua área de concessão. Somente em 2025, a companhia já destinou cerca de R$ 105 milhões em ações voltadas para a regularização de instalações. Até 2029, a projeção é que o montante total alcance R$ 400 milhões.

Os recursos investidos pela CPFL Paulista foram empregados especialmente em tecnologias de monitoramento e análise do consumo dos clientes. A companhia investiu, por exemplo, em softwares de alta performance que facilitam a detecção de irregularidades, a partir de modelos estatísticos gerados por inteligência artificial que identificam anomalias no consumo medido.

“Com os pontos já mapeados por nosso sistema, temos um ganho considerável em assertividade das nossas inspeções. Sabemos que há um longo caminho a ser percorrido, mas seguimos dedicando os nossos esforços para coibir as ligações clandestinas e manipulações de medidores de energia com foco em garantir a qualidade da energia que distribuímos à toda população”, explica Jean Oliveira de Santana, gerente de Recuperação de Energia da CPFL Paulista.

Blindagem

Parte dos R$ 105 milhões destinados pela CPFL Paulista, neste ano, em ações de recuperação de energia foram aplicados na instalação de caixas blindadas em imóveis com alta reincidência de fraude, incluindo grandes clientes, como indústrias e comércios. A tecnologia é utilizada para proteger os medidores de energia, tornando-os acessíveis apenas aos técnicos da empresa. “Com a blindagem, dificultamos consideravelmente as adulterações dos medidores, garantindo a leitura correta do consumo de energia”, ressalta Jean.

Eficiência operacional

Em 2025, a CPFL Paulista instituiu uma divisão especializada para a área de recuperação de energia dentro da companhia. Ao todo, são mais de 300 colaboradores envolvidos exclusivamente na coordenação e execução das estratégias de regularização.

A nova estrutura e os demais investimentos feitos pela distribuidora contribuíram para a CPFL Paulista intensificar as operações realizadas em parceria com as autoridades policiais. Ao todo, foram executadas cinco megaoperações especiais em quatro importantes cidades da área de concessão da companhia somente até junho deste ano: Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São Carlos. Além disso, também foram realizadas outras 27 fiscalizações pontuais em conjunto com a Polícia Civil de diferentes municípios atendidos.

As operações feitas em parcerias com os órgãos policiais municipais são apenas parte das ações feitas pela CPFL Paulista de combate a fraudes e furtos de energia neste ano. “Se considerarmos as demais inspeções, em que contamos com o apoio de equipes de segurança particulares, já regularizamos mais de 5 mil instalações em 2025”, destaca.

O gerente de Recuperação de Energia da CPFL Paulista acrescenta ainda a importância do uso das tecnologias também durante as operações. “Os nossos profissionais têm ido a campo munidos de equipamentos cada vez mais eficientes na detecção de fraudes e furtos de energia, como câmeras de inspeção em locais de difícil acesso e bastões isolantes, que detectam a energização de cabos sem que seja necessário o manuseio dos equipamentos”, ressalta.

Furto de energia é crime – Denuncie!

Os atos de fraudar ou furtar energia são crimes previstos no Código Penal e a pena pode variar de um a quatro anos de detenção. Também são cobrados dos fraudadores os valores das tarifas referentes a todo o período em que ocorreu o roubo, acrescidos da devida multa.

Cabe lembrar ainda que, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os prejuízos causados pelas “perdas comerciais”, como são denominadas as fraudes, são incluídas na tarifa da distribuidora detentora da concessão onde ocorreu o crime, no momento das revisões tarifárias. Ou seja, todos os clientes acabam tendo a conta de luz encarecida.