Empresa do Grupo CPFL Energia tem oportunidades a pessoas com deficiência na região

A CPFL Renováveis, empresa do Grupo CPFL Energia, abriu vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PcD) em quatro cidades de São Paulo e Ceará. As oportunidades fazem parte do compromisso da companhia em fortalecer sua cultura de inclusão, diversidade e respeito, além de atender à legislação que garante direitos às pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

As posições estão distribuídas entre unidades no Ceará (Aracati e Beberibe) e em cidades do interior de São Paulo (Campinas e Americana), ampliando a presença da CPFL Renováveis em diferentes regiões do País.

Quem pode se candidatar: Pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS.

Pré-requisitos gerais para vagas técnicas/operadores:

· Ensino médio completo;

· CNH C regularizada;

· Necessário treinamentos e curso de MOP, Operador de máquinas (carregadeira, retro, trator de esteira etc.);

· Necessário disponibilidade para viagens constantes.

Pré-requisitos gerais para vagas de analista:

· Formação Superior Completo em Exatas: Engenharias, Estatística, Matemática, Física, Ciência da Computação, ou áreas correlatas;

· Necessário experiência na área de ciência de dados;

· Desejável inglês avançado;

· Disponibilidade para atuação 100% presencial em Campinas/SP.

Benefícios oferecidos: vale-refeição, vale-alimentação, transporte, assistência médica e odontológica, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, auxílio-creche, seguro de vida, PLR, Wellhub, entre outros.

Interessados podem se inscrever nos links abaixo: Operador de máquina: https://vagas.cpfl.com.br/job-invite/42223/ Operador COI PL: https://vagas.cpfl.com.br/job-invite/41731/ Analista de data analytics local pl: https://vagas.cpfl.com.br/job-invite/42194/ Técnico O&M Pch pl: https://vagas.cpfl.com.br/job-invite/38911/ Técnico O&M eólica Jr: https://vagas.cpfl.com.br/job-invite/40096/

Compromisso com a diversidade: A CPFL Renováveis por meio de sua cultura organizacional, materializada no programa Nosso Jeito de Ser, valoriza a diversidade e respeita as diferenças, por isso prática ações afirmativas, em que reserva vagas para aumentar, cada vez mais, a representatividade de grupos sociais minoritários, como por exemplo, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e negras, em seus quadros. Essas ações fazem parte da estratégia e compromissos da companhia para uma cultura inclusiva. Conheça mais sobre o posicionamento da CPFL no link Hub Diversidade (cpfl.com.br).