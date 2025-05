CPFL Paulista sorteia um ano de conta de energia grátis para clientes que utilizam PIX para pagamento

site Entre os meses de abril e julho de 2025, clientes residenciais das distribuidoras da CPFL Energia poderão ganhar um ano de conta de energia grátis, limitado a R$250 por mês, ao pagar suas contas via PIX e concorrer a prêmios instantâneos de até R$ 500. Para participar da promoção “Quero Conta Premiada CPFL” o cliente deve se cadastrar noe aceitar o regulamento.

Durante o período da campanha, cada conta paga com PIX gera um número da sorte, garantindo a participação no sorteio do prêmio principal. Para aumentar suas chances de concorrer a prêmios instantâneos, o cliente pode também optar por receber sua conta por e-mail e realizar a atualização de seus dados.

“Queremos tornar o dia a dia do cliente cada vez mais prático e ágil, oferecendo autonomia na hora de pagar a conta de energia. Atualmente mais de 3 milhões de clientes já utilizam o PIX para pagamento e a nossa expectativa com a promoção é incentivar cada vez mais pessoas a utilizar meios digitais”, explica Gustavo Uemura, diretor Comercial da CPFL Energia.

Ao todo, 60 clientes serão contemplados com um ano de conta de energia grátis. Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal e os contemplados serão divulgados no site da promoção.

Como participar?

Os interessados devem acessar o hotsite https://contapremiadacpfl.com.br, informar o CPF, selecionar o endereço vinculado à conta de energia, preencher os dados pessoais e aceitar o regulamento.

Para concorrer, é necessário:

Ser cliente residencial das distribuidoras da CPFL Energia e estar com as contas de energia em dia durante todo o período da ação;

Pagar a conta de energia via PIX;

Aceitar receber as próximas contas de energia com QR Code PIX

A ação é válida para consumidores residenciais dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, atendidos pelas distribuidoras CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE.

