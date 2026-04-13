A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Área Cura, em Sumaré, continua oficina do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) voltada a mães atípicas referenciadas ao equipamento socioassistencial. A atividade teve como foco a troca de experiências, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a promoção da função protetiva das famílias.

O encontro contou com a participação de mães de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista e foi conduzido por profissionais do serviço, com mediação de assistente social e psicóloga. Por meio de dinâmicas e roda de conversa, as participantes puderam compartilhar vivências relacionadas à maternidade atípica, abordando desafios do cotidiano e estratégias construídas ao longo do tempo para lidar com as demandas específicas.

A iniciativa também proporcionou acesso à informação sobre direitos socioassistenciais das pessoas com deficiência, ampliando o conhecimento das famílias sobre os serviços e garantias disponíveis na rede de proteção social, sob os cuidados da coordenadora Elisangela Souza.

De acordo com a equipe do Cras, ações como essa são fundamentais para promover o acolhimento, o fortalecimento de vínculos e o apoio às famílias, especialmente em contextos que exigem atenção e cuidado contínuos.