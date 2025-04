O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Prefeitura de Nova Odessa ganhou neste mês um novo espaço de incentivo à leitura: a “Geloteca”, uma geladeira desativada que foi transformada em uma biblioteca comunitária. A iniciativa, já apelidada carinhosamente de “CRASteca” pelos usuários, surgiu com o objetivo de incentivar o acesso à leitura entre crianças, adolescentes e adultos que são atendidos pelo CRAS.

Coordenadora do CRAS, Andreia Casimiro explicou que o projeto da Geloteca já é conhecido em grandes centros urbanos e foi apresentado ao CRAS pelo Departamento de Cultura e Turismo do Município.

“Conheci o projeto em uma escola da cidade e eu senti o desejo de trazer essa ideia para o CRAS. Quero oferecer a oportunidade para que os nossos beneficiários tenham um encontro com o mundo da leitura, algo que é cientificamente comprovado em seus benefícios, como o desenvolvimento da criatividade, o aumento do vocabulário, o conhecimento e o senso crítico”, destacou.

A proposta da Geloteca no CRAS também tem como objetivo ensinar responsabilidade. “Queremos ir além. Aqui no CRAS, nós trabalhamos com o senso de responsabilidade com os usuários. Os livros ficam à disposição, e cada pessoa pode escolher e levar para casa, respeitando um prazo para devolução”, afirmou Andreia.

O projeto só foi possível graças à parceria entre o CRAS e o Departamento de Cultura e Turismo, outro órgão da Prefeitura. A biblioteca municipal cedeu uma pequena parte do acervo de livros, e a pintura da geladeira foi realizada pelo artista local Aldo da Silva Barbosa, o Aldinho, conhecido por seus trabalhos em grafite e pintura.

A decoração do Geloteca também contou com a participação das crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS. O nome “CRASteca” foi escolhido carinhosamente por uma das usuárias, Isabele.

O evento de inauguração oficial da Geloteca aconteceu no dia 4 de abril, em comemoração ao Dia do Livro Infantil. Para marcar a data, o CRAS recebeu a equipe “Xeque Mate”, que apresentou contos infantis para cerca de 30 usuários do CRAS. Neste evento, pelo menos 20 usuários já levaram livros para casa, o interesse em participar do mundo da leitura.

Assistência Social

A Assistência Social de Nova Odessa se divide em três equipes de atendimentos: a Diretoria de Gestão Social, que administra todo o sistema (sejam os cadastros de bolsa família, de cestas básicas, fraldas geriátricas e demais auxílios), o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências físicas e psicológicas), e o CRAS.

O CRAS é a unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), nas áreas de vulnerabilidade e risco social. É a principal porta de entrada para os serviços do SUAS, possibilitando o acesso das famílias à rede de proteção de assistência social. O CRAS de Nova Odessa está localizado na Rua das Perobas, nº 114, no Jardim das Palmeiras. Para mais informações, ou para se inscrever no atendimento, basta ligar para o telefone (19) 3476-3005.