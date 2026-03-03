A Prefeitura de Nova Odessa realizou no último dia 23, na Vila da Melhor Idade, uma palestra com o tema “Qualidade de vida a partir do sono”. O encontro reuniu 35 participantes e integrou as ações de acompanhamento desenvolvidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) junto aos moradores. A palestra foi conduzida pela fisioterapeuta Suzana Quirino, que atua há 16 anos na área e é responsável pelo setor de fisioterapia da Comunidade Geriátrica de Nova Odessa.

Durante o encontro, ela ressaltou a importância de um envelhecimento mais leve e bem-humorado. Segundo Suzana, seu trabalho e empenho são voltados para que as pessoas “tenham uma passagem pela velhice mais leve, e com bom humor”.

Também participou da atividade a técnica de enfermagem e estudante de fisioterapia Márcia de Freitas Gimenes Carvalho, que apresentou orientações práticas para melhorar a qualidade do sono a partir de ações simples no dia a dia, como organização de rotina, cuidados com o ambiente e hábitos saudáveis antes de dormir.

Márcia destacou a relevância do tema para a saúde da população idosa. “Esse evento foi muito importante porque o sono é um dos pilares fundamentais da saúde, especialmente na terceira idade. A insônia não é apenas ‘dormir mal’, ela impacta diretamente a memória, o humor, a respiração, a imunidade, o equilíbrio emocional e até o risco de quedas e doenças”, afirmou.

A iniciativa faz parte do trabalho proposto pelo CRAS, que realiza acompanhamento semanal individual com todos os moradores da vila. Para 2026, o setor ampliará suas atividades, passando a promover, na última terça-feira de cada mês, encontros coletivos com palestras sobre temas diversificados e outras ações conduzidas por profissionais parceiros do CRAS, com o objetivo de fortalecer a qualidade de vida na melhor idade.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Andreia Cassimiro, além de conscientizar sobre os cuidados com a saúde física e mental, os encontros também buscam incentivar a interação entre os moradores. “Os encontros têm o objetivo de promover a interação entre os moradores, trabalhar a socialização, a troca de experiências vivenciadas e o quanto cada um pode contribuir com a comunidade local”, destacou.

A palestra reforçou a importância de olhar para o sono como um aliado essencial da saúde e do bem-estar, especialmente na terceira idade, fortalecendo o compromisso com um envelhecimento mais saudável e participativo.