A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizou, na tarde desta terça-feira (27), uma ação da 8ª edição do programa Mãe Americanense no território do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) São Jerônimo. As atividades foram conduzidas pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), prestado pela Diaconia São Judas Tadeu – Projeto Caminho. A edição atual reúne 28 gestantes de diversas regiões da cidade.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz, destacou a importância do programa para a saúde e o bem-estar das gestantes e de seus bebês. “As gestantes participarão das atividades durante três meses, totalizando seis encontros, abrangendo os territórios dos Cras. O objetivo do programa Mãe Americanense é fortalecer os vínculos entre as mães e seus bebês, com suporte de uma rede de apoio para que recebam informações e orientações sobre a saúde e os cuidados com os bebês”, explicou.

Durante os encontros, são abordados temas como cuidados com a saúde, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, planejamento familiar, vínculo entre mãe e bebê, desenvolvimento humano e práticas educativas parentais, entre outros.

Participar

Podem participar do programa gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gravidez, que estejam em acompanhamento pré-natal, residam em Americana há pelo menos um ano, tenham renda per capita de até meio salário-mínimo e estejam inscritas no Cadastro Único.

Ao final de cada edição, as participantes recebem gratuitamente kits de enxoval, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, além de kits de higiene e outros itens doados pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Lançado em 2023 pelo prefeito Chico Sardelli, o programa já beneficiou cerca de 280 mulheres e suas famílias.