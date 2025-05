Creatina se destaca como aliada da saúde mental em novos estudos internacionais

Muito além do universo esportivo, a creatina vem ganhando destaque em novos estudos científicos que apontam seu impacto positivo na saúde mental. De acordo com uma publicação recente do New York Post, a substância pode contribuir para a melhoria da função cognitiva e do humor, especialmente em períodos de cansaço extremo e noites mal dormidas. Outro artigo da revista GQ reforça que a creatina atua diretamente no cérebro, favorecendo a produção de ATP, a principal fonte de energia celular, e proporcionando benefícios como clareza mental, melhor memória e maior resistência ao estresse.

Tradicionalmente associada ao ganho de força e performance física, a creatina agora aparece como uma potencial aliada no combate ao estresse, à fadiga mental e à perda de foco, sintomas que afetam grande parte da população atualmente. Estudos também indicam que vegetarianos, que tendem a apresentar níveis mais baixos de creatina no cérebro, podem obter ganhos ainda mais expressivos na performance cognitiva com a suplementação.

“Vivemos um momento em que a busca por alternativas naturais, acessíveis e eficazes para melhorar a saúde mental é crescente. A creatina surge como uma solução segura, comprovada e versátil para quem busca mais foco, energia e estabilidade emocional no dia a dia”, afirma Bruno Magalhães, fundador da MyCreatine, marca nacional especializada em fórmulas de creatina para diferentes objetivos de saúde e bem-estar.

