Além de propiciar conforto, móveis vão auxiliar crianças a terem mais autonomia

As aulas começaram com novidades nas creches municipais de Hortolândia, neste segundo semestre letivo. As salas de todas as 31 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) agora contam com camas infantis, feitas com materiais resistentes, mas com bordas arredondadas e acabamento suave, fáceis de limpar, de montar e desmontar, podendo ser empilhadas.

A Prefeitura adquiriu, ao todo, 2.420 camas empilháveis, projetadas especialmente para atender às necessidades das crianças pequenas, entre zero e três anos de idade, proporcionando momentos de descanso seguros, higiênicos e mais organizados. A medida visa levar mais conforto para as crianças e praticidade nas tarefas do dia a dia para os educadores.

Além dos benefícios para as crianças, as novas camas também trazem benefícios para os profissionais da educação. De acordo com a secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, por serem empilháveis, as caminhas permitem uma organização mais eficiente dos espaços e facilitam a rotina das equipes de limpeza e manutenção.

A diretora do Departamento de Educação Infantil, Jane Nery, explicou que a aquisição do novo mobiliário também representa um ganho para as creches, pedagogicamente.

“A criança passa a ter mais autonomia para deitar-se e levantar-se sozinha, incentivando a independência e promovendo o desenvolvimento motor, sendo esse um dos principais objetivos da Educação Infantil. Especificamente para os berçários, as novas camas oferecem mais liberdade de movimento com menor risco. Diferente dos berços, elas são baixas e projetadas com bordas arredondadas, além de possuírem locais apropriados para chupetas e mamadeiras”, explicou a diretora.

“Este investimento propiciará um ambiente mais adequado para nossas crianças e reforçará o cuidado da nossa gestão com a primeira infância”, ressaltou o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Fernando Moraes.