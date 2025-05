Cresce 57% número de idosos nas academias

O Brasil está envelhecendo — e se movimentando mais. O Censo 2022 revelou que o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu quase 60% em 12 anos, somando mais de 22 milhões de brasileiros. Esse cenário impulsiona uma nova mentalidade: envelhecer com autonomia, qualidade de vida e bem-estar físico e mental.

Segundo levantamento da plataforma de gestão fitness Tecnofit, houve um aumento de 57,31% na presença de pessoas com mais de 65 anos nas academias. A busca é muito mais do que estética, a prática de exercícios físicos nesta faixa etária é fundamental para prevenir doenças, manter a independência funcional, prevenir acidentes domésticos e garantir bem-estar físico e mental.

A musculação continua sendo a aliada número um contra a sarcopenia — condição que compromete a massa e a força muscular. Segundo Cesar Lobão, educador físico parceiro da Life Fitness / Hammer Strength: “A partir dos 30 anos, o corpo começa a perder massa magra naturalmente e, a cada década de vida, há uma perda muscular que pode variar de 3% a 10%. Dessa forma, é preciso começar uma “poupança de músculos” o quanto antes, pensando na longevidade”. Ele reforça que os exercícios resistidos, como a musculação, devem ser incorporados à rotina para garantir força, equilíbrio e independência.

A atividade física regular também é uma poderosa aliada da saúde cognitiva. Um estudo da revista The Lancet identificou o sedentarismo como um dos fatores de risco para o surgimento de demências. O estudo enfatizou que a atividade física regular é uma das formas de evitar ou retardar o aparecimento de até 40% das demências.

Estudos recentes apontam a importância de preservar a musculatura de membros inferiores. Isso porque os músculos das pernas garantem boa qualidade de circulação sanguínea e, consequentemente, boa nutrição e oxigenação de sistemas neurais, protegendo contra doenças neurodegenerativas.

A Life Fitness vem se destacando por desenvolver soluções que promovem acessibilidade e conforto para todos os perfis de usuários. As esteiras da marca possuem o sistema exclusivo FlexDeck™ de absorção de impacto, que reduz o estresse nas articulações e torna o exercício mais seguro e confortável, principalmente para quem precisa de cuidados redobrados com joelhos, tornozelos ou quadris. O novo lançamento de bicicleta, Symbio Recumbent Cycle, conta com um design de acesso ultrabaixo, ajuste de assento assistido à gás, permitindo ajuste de posicionamento fácil mesmo durante o exercício, e um ângulo de pedal otimizado proporcionando melhor alinhamento dos pés e joelhos, além do encosto. Quanto se trata de exercícios de força equipamentos que trabalharem cada lado do corpo de forma independente, são uma excelente forma para corrigir assimetrias musculares que podem surgir com o passar dos anos, um bom exemplo para este caso são os equipamentos iso-laterais da Hammer Strength.

Confira 4 dicas essenciais para um treino seguro e eficiente dos idosos

1. Realizar uma anamnese completa

Antes de começar qualquer atividade física, é fundamental passar por uma avaliação física detalhada. Ela identifica limitações, lesões anteriores, histórico de doenças e objetivos, permitindo um treino seguro e personalizado.

2. Priorizar o movimento correto, com supervisão

O acompanhamento de um educador físico garante que a postura adequada, respeitando a amplitude dos movimentos e os ajustes corretos nos aparelhos.

3. Monitorar a frequência cardíaca durante os treinos

O controle da intensidade por meio da frequência cardíaca é essencial para prevenir sobrecargas e garantir a segurança cardiovascular. O uso de equipamentos com monitor cardíaco ou relógios inteligentes podem ser boas soluções.

4. Controlar a carga e evitar excessos de peso

É ideal iniciar os treinos com cargas leves, seguir para uma progressão gradual e ter foco na repetição controlada.

A prática de exercícios físicos com foco em acessibilidade, tecnologia e supervisão é o caminho para uma vida mais longa e saudável. Com equipamentos desenvolvidos para atender diferentes perfis, como os da Life Fitness / Hammer Strength, as academias se tornam cada vez mais inclusivas.

