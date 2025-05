Cresce procura por vestibular de Medicina

O Brasil, segundo país do mundo com maior número de escolas de medicina, viu o total de médicos quase dobrar entre 2010 e 2024, passando de 304,4 mil para 575,9 mil, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina (CFM). Esse crescimento tende a se intensificar nos próximos anos, com projeções indicando que o país poderá ultrapassar a marca de 1,5 milhão de médicos até 2038. Refletindo esse cenário, a Faculdade São Leopoldo Mandic, uma das principais instituições de ensino na área da saúde, registrou no início de 2025 um aumento de 41% no número de inscritos para o vestibular de medicina em comparação com o mesmo período do ano anterior.

