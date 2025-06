Uma mulher de 27 anos morreu na noite da última sexta-feira (13) após ser atingida por disparos feitos de forma acidental pelo próprio filho, de apenas 2 anos. O caso aconteceu em Rio Verde de Mato Grosso (MS).

O caso aconteceu na varanda da casa da família. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança da residência. Nas imagens, é possível ver que os pais estão próximos do filho, mas segundo o homem, ele não viu a criança com a arma. Ele vai responder por homicídio culposo, mas em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, o menino pegou a pistola do pai, que havia sido deixada sobre uma mesa, e acabou disparando contra a mãe. A arma, uma Glock 9mm, estava registrada em nome do pai da criança, um produtor rural.

Criança de 2 anos e pai não viu a arma

O pai da criança afirmou em depoimento à polícia que não viu a criança com a arma.

